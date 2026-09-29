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Материалы 25 мультипликаторов объединила выставка «Легенды российской анимации» в Самаре

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Материалы 25 мультипликаторов объединила выставка «Легенды российской анимации» в Самаре

В самарском кинотеатре «Художественный» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив работает выставка «Легенды российской анимации». Экспозиция объединяет наследие 25 отечественных мультипликаторов — от основателей кукольной анимации до современных режиссеров. На ней представлены оригинальные эскизы, раскадровки, рабочие документы, личные фотографии авторов, а также материалы мультфильмов современных анимационных студий.

«Выставка «Легенды российской анимации» — хорошее и доброе событие для самарских семей. Она объединяет поколения — и дети, и взрослые могут заново встретиться с любимыми героями, заглянуть за кулисы большого искусства, прикоснуться к истории отечественной анимации и открыть для себя труд художников, которые годами создавали узнаваемые образы. Благодарю автора проекта и всех, кто вложил в него частичку своей души», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

Выставка спроектирована как мультимедийная: благодаря использованию технологий дополненной реальности экспонаты «оживают» на глазах у зрителей. Также для всех посетителей организован интерактивный онлайн-квест по истории отечественной анимации и любимым героям, кинопоказы и творческие встречи с представителями индустрии. Одна из таких встреч в формате «вопрос-ответ» прошла с Алексеем Покровским — автором выставки, генеральным директором «Национального агентства развития семейного контента», членом Союза кинематографистов, продюсером.

«Для нас особенно важно, что выставка «Легенды российской анимации» приехала именно в Самару — город с сильной культурной и образовательной средой. Мы стремились создать не просто экспозицию, а особое пространство для диалога поколений. Мы верим, что выставка сможет зажечь в ребятах искру интереса, и, возможно, кто‑то из них завтра сам будет создавать новые российские мультфильмы», – отметил Алексей Покровский.

Отметим, что проект охватывает развитие анимационного кино в нашей стране с начала XX века до современности и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Самарской области и при партнерстве Агентства стратегических инициатив, Национального агентства развития семейного контента, Мастерской новых медиа, Национальной родительской ассоциации, Ассоциации анимационного кино, телеканала «СуперГерои», а также при поддержке со-организатора выставки кинокомпании «Медиа-С».

Выставку можно посетить до 30 сентября по адресу: ул. Куйбышева, 105. Вход свободный.

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