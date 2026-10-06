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В муниципальных районах и городах Самарской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню учителя

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В муниципальных районах и городах Самарской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню учителя

Активисты местных отделений «Единой России» чествовали педагогов, ветеранов педагогического труда и наставников, чей вклад в развитие образования региона заслуживает особой признательности. Праздничные встречи и церемонии награждения охватили всю губернию.

В муниципальном районе Похвистневский секретарь местного отделения Партии Александр Викторович Шахвалов на традиционной планёрке поздравил педагогов, внёсших особый вклад в развитие образования района. Благодарственные письма и цветы получили директор школы-интерната с. Малый Толкай Татьяна Ивановна Самойлова и начальник Похвистневского отдела образования Наталья Александровна Аверина. «Учитель — это не просто профессия, а призвание, требующее огромной самоотдачи и любви к детям. Особенно ценно, когда педагоги становятся настоящими лидерами и берут на себя ответственность за развитие родного края», — отметил Александр Шахвалов.

В Сергиевском районе торжественное мероприятие прошло в районном Доме культуры «Дружба». Первый заместитель главы района, заместитель Секретаря местного отделения Партии Роман Владимирович Крупин поблагодарил педагогическое сообщество за верность долгу и вручил педагогам благодарственные письма за активную жизненную позицию. «Педагогический труд — важнейшая социальная миссия. Терпение, забота и высокий профессионализм учителей выступают основой профессиональных достижений каждого россиянина и фундаментом развития страны», — подчеркнул Роман Владимирович.

Теплые слова поздравлений прозвучали и в адрес педагогов Новокуйбышевска. Местное отделение Партии поблагодарило учителей за мудрость, терпение и «большое сердце, в котором находится место для каждого ученика».

Депутат Государственной Думы Александр Борисович Фетисов присоединился к поздравлениям, отметив особую атмосферу этого праздника: «Для меня он — настоящий, а не просто календарный праздник. С цветами, искренними поздравлениями и огромным чувством признательности к тем, кто отдаёт детям свои знания, жизненный опыт и душевное тепло. Когда я говорю о педагогах, в памяти всплывает картина: выпускники прощаются со школой, уходят во взрослую жизнь, а их учителя украдкой смахивают слезы. Они обязательно будут скучать, ведь для них нет одинаковых детей — каждый неповторим и каждый требует своего подхода, который педагоги всегда находят».

«Единая Россия» не ограничивается словами благодарности: поддержка учителей закреплена в народной программе Партии как один из ключевых приоритетов. Работа по защите интересов педагогов и созданию условий для их профессионального развития ведётся на системной основе.

Теги: Единая Россия

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