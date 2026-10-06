В Самарской области совершенствуется оказание медпомощи для пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Для повышения доступности медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Самарской области в этом году дополнительно открыты 8 специализированных кабинетов. Всего в регионе функционируют 16 кабинетов по амбулаторному лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Хроническая сердечная недостаточность — серьёзное осложнение многих кардиологических заболеваний, при котором сердце не справляется с нагрузкой, снижается сердечный выброс, и органы не получают необходимый объём крови и кислорода. Клинически это проявляется одышкой, отёками и снижением переносимости физических нагрузок.

Первые 8 кабинетов были открыты на базе поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Сызрани. С сентября этого года добавлены ещё 8 кабинетов, преимущественно в поликлиниках Самары, а также в Волжской районной клинической больнице и Новокуйбышевской центральной городской больнице.

«Основные задачи специализированных кабинетов в амбулаторном звене – оказание высокопрофессиональной помощи в диагностике заболевания, назначении и контроле медикаментозной терапии, а также обучении самоконтролю за течением заболевания. Мы стремимся повысить качество диспансеризации, сконцентрировать таких пациентов и обучить их самоконтролю. Простые факторы риска, например, избыток соли, можно скорректировать и тем самым улучшить прогноз», — отметила Мария Скуратова.

Пациенты попадают в кабинеты ХСН по направлению после диспансеризации и возможной, перенесенной госпитализации по поводу острого сердечно-сосудистого заболевания. На текущий момент под наблюдением в кабинетах находится более 15 000 пациентов.

Важным направлением работы является Школа здоровья для пациентов с ХСН. Занятия проходят каждый вторник в формате телемоста с участием главных внештатных специалистов минздрава Самарской области. Пациенты могут дополнительно прослушать лекции о своём заболевании, научиться приёмам самоконтроля и влиянию на течение болезни.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области