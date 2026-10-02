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В 2027 году в Самаре сократят субсидии на развитие транспорта

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В 2027 году в Самаре сократят субсидии на развитие транспорта

Областные власти сократили объем средств, предусмотренных на развитие электрического транспорта Самары. Об этом 1 октября 2026 года сообщил депутат гордумы Дмитрий Асеев. 

В частности, на заседании комитета по ЖКХ Думы Самары стало известно, что ТТУ не получит 500 млн рублей, 428 млн рублей из которых должны были пойти на модернизацию трамвайных путей. Как сообщается в письме департамента транспорта на имя председателя Думы Самары, опубликованном Асеевым, в связи с этим в настоящий момент у городских властей нет планов по проведению ремонта путей в дальнейшем.

Субсидии на автобусные перевозки были сокращены в 2026 году, и в 2027 году эта тенденция сохранится: финансирование снизится еще более существенно. В дептрансе отмечают, что вопрос о том, в каком формате будет обеспечена работа транспорта в 2027 году, решается в настоящее время.

Поддержку метрополитена сократили на 200 млн рублей. Часть из этой суммы должна была пойти на обеспечение транспортной безопасности станций метро. К тому же, с 2026 года МП «Самарский метрополитен» лишилось льготы по оплате налога на имущество.

Самарские чиновники прорабатывают с областными властями вопрос о возврате соответствующей поддержки. 

В сентябре 2025 года сообщалось, что самарское метро может быть передано на баланс региона после решения имущественных вопросов. Губернатор Вячеслав Федорищев тогда называл неудовлетворительным состояние самарской подземки, отмечая, что «коммерческий потенциал метро реализован менее чем на десятую часть от возможного». Тогда же предполагалось, что процесс передачи начнется с 1 января 2026 года, но в течение текущего года к этому вопросу пока не возвращались, ограничившись лишь сокращением поддержки муниципального предприятия, пишет СитиТрафик.

Теги: Городской транспорт

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