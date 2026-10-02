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Молодежный проект «Пляжный дозор» получит финансовую поддержку от государства

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Молодежный проект «Пляжный дозор» получит финансовую поддержку от государства

В Магнитогорске стартовал IV Всероссийский детский экологический форум, объединивший юных экологов со всей страны. Ребята, прошедшие отбор, презентовали экспертам свои природоохранные инициативы.

В первый день работы форума школьники представили идеи, над которыми их команды трудились в своих регионах. Защита проектов и дискуссии с экспертами проходили одновременно на двух площадках Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. В фокусе внимания были практические и исследовательские инициативы, направленные на сохранение природы, экологическое просвещение и поиск решений актуальных природоохранных задач.

Команда из Самарской области представила свой проект «Пляжный дозор: возьми шефство над пляжем!» в номинации «Лучший проект по очистке водных объектов» и стала призером форума. Школьники предложили внедрить системную модель волонтерского шефства над неорганизованными пляжами региона для их регулярной очистки, а также экологического просвещения отдыхающих. Как и все проекты, прошедшие во второй этап, самарская инициатива получит финансовую поддержку для своей дальнейшей реализации.

К участникам, организаторам и гостям мероприятия обратился Президент России Владимир Путин. В своем приветствии глава государства подчеркнул, что форум дает школьникам уникальную возможность проявить свои знания и компетенции, включиться в решение творческих, технических и гуманитарных задач, связанных с защитой окружающей среды, и внести личный вклад в экологическое благополучие своих регионов.

«Особо отмечу большой образовательный, просветительский потенциал Форума, его роль в формировании экологической культуры у подрастающего поколения, в воспитании ответственного, бережного отношения к бесценным природным богатствам России», – подчеркнул Президент РФ.

Программа форума продолжится торжественным открытием и пленарной сессией в формате открытого диалога. Завершится мероприятие церемонией награждения, на которой будут объявлены победители в 17 номинациях. Все проекты, успешно прошедшие во второй этап, получат финансовую поддержку для своего развития и масштабирования.

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