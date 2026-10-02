26,7 млн рублей задолжали самарцы за летнюю поливную воду «РКС-Самара»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для более чем 25_5 тыс. педагогических работников Отделение СФР по Самарской области выплачивает пенсии
Для более чем 25_5 тыс. педагогических работников Отделение СФР по Самарской области выплачивает пенсии
В Шигонском районе вступил в силу обвинительный приговор за ложный донос
В Шигонском районе вступил в силу обвинительный приговор за ложный донос
Новый «Финист» впервые отправился из Самары в Пензу
Новый «Финист» впервые отправился из Самары в Пензу
В Самаре прошла акция «Сохраним лес» - 180 человек собрали 500 кг желудей для будущих дубрав региона
В Самаре прошла акция «Сохраним лес» - 180 человек собрали 500 кг желудей для будущих дубрав региона
41% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе
41% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе
Мошенники выманили у молодой жительницы Самарского региона 270 000 тысяч рублей
Мошенники выманили у молодой жительницы Самарского региона 270 000 тысяч рублей
В Самарской области отметили 100-летний юбилей со дня создания метрологической службы
В Самарской области отметили 100-летний юбилей со дня создания метрологической службы
Молодежный проект «Пляжный дозор» получит финансовую поддержку от государства
Молодежный проект «Пляжный дозор» получит финансовую поддержку от государства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.25
-0.31
EUR 94.53
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

26,7 млн рублей задолжали самарцы за летнюю поливную воду «РКС-Самара»

156
26,7 млн рублей задолжали самарцы за летнюю поливную воду «РКС-Самара»

Жители Самары, которые пользуются летним водопроводом для полива приусадебных участков в черте города, не оплатили потреблённые услуги на сумму свыше 26,7 млн рублей.

В сентябре «РКС-Самара» подвели итоги летнего поливного сезона, который согласно приказу министерства энергетики и ЖКХ Самарской области длится с мая по август. Выяснилось, что более 4 500 домохозяйств пользовались летней водой, но не платили за неё.

Если задолженность не будет погашена, в следующем поливном сезоне летний водопровод таким абонентам не подключат.

Уточнить сумму долга и оплатить можно в личном кабинете https://lk.roscomsys.ru/login. Также без комиссии услуги водоснабжения и водоотведения можно оплатить через операциониста в отделениях Почты России; в СберБанк Онлайн; через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

«РКС-Самара» рекомендуют всем жителям города не откладывать оплату услуг водоснабжения и водоотведения: своевременный платёж — гарантия того, что услуга будет предоставлена вовремя и в полном объёме.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня возобновил работу "Водный сигнал" от "РКС-Самара"
01 октября 2026, 09:35
Сегодня возобновил работу "Водный сигнал" от "РКС-Самара"
Несколько лет назад «РКС-Самара» разработали удобный чат-бот в Телеграме, где каждый самарец мог узнать о работах на сетях водоснабжения и... ЖКХ
494
Депутаты Думы г.о. Самара посетили станцию по приёму ЖБО «РКС-Самара»
30 сентября 2026, 10:32
Депутаты Думы г.о. Самара посетили станцию по приёму ЖБО «РКС-Самара»
Стоки принимаются через специальный кластер, проходят первичную очистку перед отправкой с городскую сеть. ЖКХ
685
Управляющие компании Самары задолжали за холодную воду и канализацию более 111 млн рублей!
29 сентября 2026, 10:19
Управляющие компании Самары задолжали за холодную воду и канализацию более 111 млн рублей!
«РКС-Самара» благодарит руководство области и ГЖИ Самарской области за внимательное отношение к платёжной дисциплине управляющих компаний нашего города. ЖКХ
689

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
520
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
911
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
814
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
730
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
683
Весь список