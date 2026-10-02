26,7 млн рублей задолжали самарцы за летнюю поливную воду «РКС-Самара»

Жители Самары, которые пользуются летним водопроводом для полива приусадебных участков в черте города, не оплатили потреблённые услуги на сумму свыше 26,7 млн рублей.

В сентябре «РКС-Самара» подвели итоги летнего поливного сезона, который согласно приказу министерства энергетики и ЖКХ Самарской области длится с мая по август. Выяснилось, что более 4 500 домохозяйств пользовались летней водой, но не платили за неё.

Если задолженность не будет погашена, в следующем поливном сезоне летний водопровод таким абонентам не подключат.

Уточнить сумму долга и оплатить можно в личном кабинете https://lk.roscomsys.ru/login . Также без комиссии услуги водоснабжения и водоотведения можно оплатить через операциониста в отделениях Почты России; в СберБанк Онлайн; через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

«РКС-Самара» рекомендуют всем жителям города не откладывать оплату услуг водоснабжения и водоотведения: своевременный платёж — гарантия того, что услуга будет предоставлена вовремя и в полном объёме.