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Управляющие компании Самары задолжали за холодную воду и канализацию более 111 млн рублей!

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Управляющие компании Самары задолжали за холодную воду и канализацию более 111 млн рублей!

Управляющие компании города Самары должны «РКС-Самара» более 111,5 млн рублей за фактически потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения.

Ресурсоснабжающее предприятие проводит комплексную работу по сокращению задолженности. Это письменные уведомления, претензии, судебные иски. Однако недобросовестные управляющие всё равно ищут способы уклониться от погашения долга, в том числе, пытаясь перейти на прямые расчёты, перебросив проблему взыскания долгов на ресурсоснабжающее предприятие.

Сейчас к решению проблемы активно подключились правительство области и ГЖИ. Руководителям УК было дано строжайшее указание принять самые действенные меры по урегулированию вопросов задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями. После проведённых бесед руководители УК начали проявлять инициативу по снижению долгов.

 

Топ-10 должников (задолженность по состоянию на середину сентября 2026 года):

1. ВИЗИТ-М, 10,1 млн руб.

2. АЛКОМ-ГАРАНТ, 4,4 млн руб.

3. ГЭК, 2,9 млн руб.

4. УК «НАДЕЖДА», 1,9 млн руб.

5. УК «КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ», 1,5 млн руб.

6. УК «ОНИКС», 1,2 млн руб.

7. Стимул, 897 тыс. руб.

8. АУК, 454 тыс. руб.

9. УК «ГЕРМЕС-ПОВОЛЖЬЕ», 605 тыс. руб.

10. УК «Вектор», 410 тыс. руб.

 

«РКС-Самара» благодарит руководство области и ГЖИ Самарской области за внимательное отношение к платёжной дисциплине управляющих компаний нашего города. Средства, собранные с абонентов, «РКС-Самара» направляет на реализацию инвестиционных программ, обновление городских сетей водоснабжения и водоотведения, подъём, подготовку питьевой воды, очистку стоков.

 

Теги: РКС-Самара

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