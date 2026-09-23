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Более 26 тысяч самарцев рискуют в будущем получить отказ в выдаче кредита из-за долгов перед «РКС-Самара»

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Более 26 тысяч самарцев рискуют в будущем получить отказ в выдаче кредита из-за долгов перед «РКС-Самара»

Более 26 тысяч самарцев рискуют в будущем получить отказ в выдаче кредита из-за долгов перед «РКС-Самара» за холодное водоснабжение и водоотведение.

Как сообщают федеральные СМИ, Центробанк РФ планирует учитывать долги за жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и алименты при расчёте долговой нагрузки, если по этим долгам открыто исполнительное производство. Данные о задолженности будут передаваться в бюро кредитных историй.

Такую схему работы с должниками специалисты «РКС-Самара» предложили ещё несколько лет назад, о чём направили письма в ведущие банки региона. Теперь вопрос планируется вынести на всероссийскую повестку.

Таким образом, долг за потреблённые, но не оплаченные услуги водоснабжения и водоотведения может стать поводом для отказа в выдаче любого кредита. Всего в Самаре более 595 тысяч лицевых счетов на обслуживании «РКС-Самара». Это владельцы домов и квартир, которые платят за централизованное холодное водоснабжение и канализацию. Из них более 26 тысяч абонентов являются должниками.

«РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам оплачивать квитанции ежемесячно до 15 числа. Зачастую задолженность возникает не потому, что собственник неплатежеспособен или уклоняется от оплаты услуг. В большинстве случаев это отсутствие платёжной дисциплины, человеческий фактор или привычка платить не ежемесячно, а, например, раз в квартал или в год. Так делать нельзя.

Оплатить водоснабжение и водоотведение удобнее всего через личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login. Также без комиссии можно заплатить через операциониста в отделениях Почты России, в СберБанк Онлайн, через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

В сложных ситуациях, если у собственника действительно нет возможности оплатить долг сразу, «РКС-Самара» предлагают оформить рассрочку. Для этого можно написать заявление в свободной форме в центре обслуживания клиентов или через Личный кабинет https://lk.roscomsys.ru/login.  

 

Теги: РКС-Самара

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