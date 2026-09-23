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В Самаре стартовал первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»

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В Самаре стартовал первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»

23 сентября в Самаре стартовал первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Открытие прошло на площадке школы № 57.

«Безопасность на дорогах касается каждого жителя города, и одна из главных задач — формировать культуру безопасного поведения среди детей. Всем ребятам — удачи!» — отметил глава города Самары Иван Носков.

 Задания — это сюжеты про участников дорожного движения: дети учатся ориентироваться среди дорожных знаков, анализировать опасные ситуации, разбирают правила перехода дороги и езды на велосипеде и самокате.

 Участие могут принять школьники 1–9 классов и дошкольники старше 5 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе Учи.ру

 Задания доступны до 25 октября, итоги подведут до 1 ноября

️ А для победителей — приятный бонус: дополнительные баллы при поступлении в вузы, лицеи и гимназии.

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