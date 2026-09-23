Альпинист из Тольятти погиб в Кабардино-Балкарии

Погибшие в Черекском районе Кабардино-Балкарии двое альпинистов из Тольятти и Нижнего Новгорода, по предварительным данным, сорвались с горы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

В понедельник ГУМЧС РФ по региону сообщило, что 20 сентября из альплагеря "Безенги" поступила информация о потере связи с двумя альпинистами на горе Дыхтау. За два дня поиски, в том числе с привлечением вертолета, не принесли результата. В среду СУСК РФ по региону сообщило об обнаружении тел альпинистов из Тольятти и Нижнего Новгорода, 1983 и 1996 годов рождения. Для эвакуации погибших планируется привлечь коммерческий вертолет.

"По предварительным данным, погибшие альпинисты сорвались и получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

Ранее директор альплагеря "Безенги" Алий Анаев рассказал РИА Новости, что альпинисты шли по сложному маршруту, но у них большой опыт восхождений.