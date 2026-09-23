Telegram-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сменил название и формат. Такое сообщение в нем было опубликовано вечером 23 сентября. Ранее канал назывался «Федорищев. Официально». Новое название - «Оперштаб. Самарская область».

«Теперь это площадка для публикации экстренных оповещений и другой важной информации от правительства региона», – говорится в сообщении о переименовании канала.

Напомним, что Вячеслав Федорищев уходил из Telegram в сентябре 2025 года. Канал «Федорищев. Официально» создали через несколько месяцев после этого, чтобы жители региона могли иметь доступ к актуальной информации и на этой площадке.

При этом у Вячеслава Федорищева есть страница ВКонтакте и канал в МАКС, где оперативно публикуют актуальную информацию о жизни региона, пишет Самара-КП.