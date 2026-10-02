Минпросвещения представило портрет студента колледжа

Большинство студентов колледжей уже при поступлении понимают, чем будут заниматься после выпуска, рассказал эксперт Минпросвещения России Сергей Кожевников.

Кожевников рассказал, что Институт развития профессионального образования опросил 139 тыс. студентов во всех регионах России, пишет РT.

«Современный студент СПО — это молодой человек с чёткой жизненной стратегией», — сказал эксперт.

По его словам, 85% ребят уже при поступлении понимали, чем будут заниматься после выпуска. Для 67% ключевой мотив выбора колледжа — стремление к скорейшей финансовой самостоятельности, а 40% уверены, что после колледжа проще выйти на рынок труда.

Самый популярный ответ о причинах выбора специальности — «возможность саморазвития, интересная работа» (44,7%). Кожевников связал такой настрой с проектом «Профессионалитет», которому исполняется 5 лет. В числе популярных направлений — разработка ПО, сестринское дело, туризм, ремонт автотранспорта, строительство, сварка и технология машиностроения.