Новый «Финист» впервые отправился из Самары в Пензу

1 октября в первый рейс отправился новый электропоезд №809/810 «Финист» Самара – Пенза.

В торжественном мероприятии на вокзале Самары приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Алексей Тихомиров, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов и другие гости.

Перед отправлением поезда состоялось выступление творческих коллективов и награждение сотрудников поездной бригады «Дневного экспресса», который курсировал на этом маршруте ранее. Начальник поезда и проводники символически передали эстафету своим коллегам из «Финиста», вручив им «золотой билет».

Пассажиры первого рейса получили памятные подарки от АО «ФПК».

«Финист» будет курсировать ежедневно, отправляясь из Самары в 18:53 и прибывая в Пензу в этот же день в 22:32. Из Пензы поезд будет отправляться в 6:54 и прибывать в Самару в 12:27.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Новоспасское, Канадей, Ключики, Кузнецк, Чаадаевка.

За один рейс «Финист» будет перевозить порядка 400 пассажиров, что позволит большему количеству людей с комфортом путешествовать между городами.

Для пассажиров поезда была запущена акция «Новый Финист. Самара – Пенза», которая позволяет купить билет в некоторые вагоны поезда по специальному сниженному тарифу.

Отметим, что «Финист» - полностью российский электропоезд, в котором есть все необходимое для комфортной поездки: удобные кресла, индивидуальные USB- порты, системы климат-контроля и три санитарные комнаты, багажные стеллажи. А также предусмотрены места для маломобильных пассажиров, подъёмники для инвалидных колясок, крепления для них и места для провоза спортивного инвентаря. В пути следования пассажиры могут воспользоваться дополнительными сервисными услугами: заказать свежесваренный кофе, приобрести напитки, сэндвичи и сладости, взять в аренду плед — всё, что поможет пассажиру сделать поездку ещё приятнее, а также приобрести сувенирную продукцию АО «ФПК».

Приобрести билеты на поезд можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в веб-приложении, в кассах.