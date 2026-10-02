Тольятти в топ-3 самых выгодных направлений для городского отдыха у петербуржцев

Авито Путешествия выяснили, где москвичи и петербуржцы снимали самое доступное жильё в сентябре. Выгодным направлением для загородного отдыха у москвичей оказался город Камызяк в Астраханской области — дом там снимали в среднем за 4 600 рублей за сутки. Бюджетные варианты также находили в Кисловодске (6 300), Архызе (6 500), Осташкове (7 500) и Избербаше (7 600). Такие дома бронировали в среднем на 6 дней для 3 гостей, за 34 дня до поездки.

Выгодным направлением для городского отдыха у москвичей стал Ржев — квартиру там бронировали в среднем за 2 500 рублей в сутки. Следом идут Оренбург и Таганрог (по 2 600), Брянск и Кинешма (по 2 700). Бюджетные квартиры снимали на 2 дня для двух человек, варианты выбирали за 7 дней до заезда.

Для петербуржцев выгодным направлением для загородного отдыха стала Луга — 5 900 рублей за сутки. Бюджетные варианты также находили в Кондопоге (7 400), Лебяжьем (7 500), Вяртсиле (7 700) и Новой Ладоге (7 800). Такие дома бронировали на 3 дня для 3 гостей, примерно за 25 дней до поездки.

Выгодными направлениями для аренды квартир у петербуржцев стали Иваново (2 400 рублей), Тольятти, Оренбург и Великие Луки (по 2 600), а также Вологда (2 700). Бюджетные квартиры снимали на 2 дня для 2 человек, варианты выбирали примерно за 8 дней до поездки.