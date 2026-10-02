Кабмин отсрочил уплату налогов для продавцов на Ozon

Правительство России продлило на год сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов для пострадавших продавцов на Ozon. До конца 2026 года они освобождены от выездных налоговых проверок и проверок по страховым взносам. Об этом говорится в постановлении кабмина.

«Правительство расширило круг продавцов, имеющих право на налоговые льготы. Ключевая задача — снизить финансовую и административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы», — сказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Это следует из постановления, опубликованного на сайте Правительства РФ.

Меры поддержки будут предоставляться автоматически на основании реестров, которые Ozon направит в Федеральную налоговую службу и территориальные органы страховщиков. Отсрочка распространяется на налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог при упрощенной системе налогообложения, налог на профессиональный доход, налог на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей, страховые взносы и авансовые платежи. Данные платежи должны были быть внесены с августа 2026 года по июль 2027 года, их погашение будет проходить равными долями в течение года.

Приказ уже подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Одним из условий названа регистрация компании после декабря 2025 года или ущерб от атак, превышающий 5% годового дохода, пишет Ура.ру.