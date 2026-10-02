Пожар в селе Обшаровка Приволжского района

В 08:57 2 октября в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании частного дома на улице 70 лет Октября в селе Обшаровка Приволжского района. Незамедлительно на место вызова были направлены пожарные расчёты 122, 124-й Частей 45-го Отряда. По прибытии было установлено: открытым пламенем горят дом, гараж, автомобиль на общей площади 103 квадратных метра, существует угроза распространения огня на близлежащие строения. На тушение было подано 2 ствола "Б", работало звено газодымозащитной службы. Пострадавших, к счастью, нет.

В тушении пожара задействованы 3 единицы пожарной техники, 7 человек личного состава. Пожар был локализован в 09:40, ликвидация открытого горения объявлена в 10:38.

Ликвидация последствий пожара продолжается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"