В Жигулевске взыскали моральный вред в пользу девочки, наступившей в колодец

Прокуратура г. Жигулевска провела проверку соблюдения требований безопасности при обслуживании коммунальных систем.

Установлено, что во время прогулки матери с ребенком по Майскому переулку г. Жигулевска, в районе пляжа, девочка наступила в снег, под которым оказался открытый колодезный люк.

В ходе проверки установлено, что происшествие стало следствием ненадлежащего содержания объекта коммунальной инфраструктуры: колодец находился в неисправном состоянии, меры по устранению угрозы не принимались.

В интересах несовершеннолетнего прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Суд взыскал с ответственной организации в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей.