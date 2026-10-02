Делегация региона продолжает работу на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

В Минске продолжается международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Делегация Самарской области работает на мероприятии по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Событие направлено на расширение межрегионального сотрудничества и укрепление торгово-экономических связей с Республикой Беларусь.

В ходе второго дня работы зампредседателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк провел встречу с Советником – посланником Посольства РФ в Республике Беларусь Петром Фроловым. Стороны обсудили реализацию совместных мероприятий и проектов, поставки продукции самарских производителей на белорусский рынок, локализацию производств, а также расширение сотрудничества в научной и образовательной сферах.

Стенд Самарской области посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов и Генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалев. Павел Финк, глава самарской делегации на форуме, представил официальным гостям экспонаты региональных производителей: робототехнический комплекс для работы со станком компании «Тесвел», программно-аппаратный комплекс для диагностики и скрининга «ПАК Здоровье» от ООО «Монтеграция», желатиновые капсулы от ООО «Арсенал атлета», самоходный опрыскиватель-распределитель ТУМАН-4 от ООО «Пегас-Агро», программно-аппаратный комплекс «Акустический мониторинг» от АО «СМАРТС», макет малого космического аппарата «Аист-2Т» от РКЦ «Прогресс» и другие разработки.

На стенде региона также состоялось подписание Плана мероприятий на 2027–2029 годы по реализации Соглашения между Правительством Самарской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Подписи под документом поставили Павел Финк и председатель государственного концерна «Белнефтехим» Илья Икан в присутствии Юрия Селиверстова. Илья Икан также ознакомился с экспозицией стенда и разработками самарских компаний.

На площадке выставки состоялась встреча Павла Финка с первым заместителем Министра промышленности Республики Беларусь Виктором Щетько. Обсуждались вопросы дальнейшего расширения взаимной торговли и увеличения объемов поставок продукции региональных предприятий в Беларусь. Особое внимание уделили действующим механизмам регулирования и условиям доступа на белорусский рынок.

Важным событием второго дня стала церемония передачи в опытную эксплуатацию троллейбуса модели 32100D производства холдинга «БЕЛКОММУНМАШ». Троллейбус будет работать на улицах Самары. Между МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» и ОАО «Управляющая компания холдинга «БЕЛКОММУНМАШ» подписан договор о передаче. Подписи поставили директор ТТУ Дмитрий Петров и генеральный директор холдинга Михаил Сыманович.

Региональная делегация также провела встречу с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Стороны обсудили направления возможного сотрудничества в сфере культуры, спорта, туризма, здравоохранения, молодежной политики.

«Второй день нашей работы на выставке стал насыщенным. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева мы продолжаем развивать партнерство с белорусскими коллегами, обсуждаем конкретные проекты, подписываем документы. Работаем дальше, впереди еще много важных, стратегических задач», – отметил по итогам работы Павел Финк.

На полях выставки также было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «ЛадаЛист» - филиалом завода пластиковых изделий «АПАЛ». Соглашение подписали директор ДОП ОАО «Гомсельмаш» Алексей Глазко и коммерческий директор ОАО «ЛадаЛист» Кирилл Кузин.

Фото: минэкономразвития СО