Я нашел ошибку
Главные новости:
Самое популярное имя девочек сегодня — то же, что и сто лет назад, в 1926 году. Спустя век сентябрь по-прежнему начинается с Анны.
Комитет ЗАГС Самарской области: популярные и редкие имена сентября 2026 года и за сентябрь 1926 года
В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией писатели-ветераны СВО, иллюстраторы и главный редактор книги в рамках проекта «Сила в правде» встретились с читателями, чтобы рассказать о создании книги и своём творческом пути.
В  областной научной библиотеке состоялась презентация сборника «У каждого война СВОя»
В рамках празднования Дня компании «РЖД» на Куйбышевской железной дороге дали старт ежедневному рейсу нового электропоезда «Финист» по маршруту Самара — Пенза.
КбшЖД запустила новый ежедневный состав в честь Дня компании
«Киокушин на Волге»: за два дня на татами вышли 806 участников из 24 субъектов Российской Федерации
806 спортсменов стали участниками соревнований «Киокушин на Волге»
В рамках Международного дня пожилого человека сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на защиту граждан старшего поколения от мошеннических действий и обеспечение их безопасности на дорогах
Полицейские региона провели профилактическую встречу с пожилыми людьми
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка объявляет о старте Всероссийского конкурса эссе «День Рубля», приуроченного к профессиональному празднику «День Финансиста».
 Всероссийский конкурс эссе «День Рубля — 2026»: самарцев приглашают к участию
Минфин России отметил наш регион за вклад в развитие финансового просвещения взрослого экономически активного населения и распространение курса «Мои финансы на рабочем месте».
Министр финансов региона Ольга Собещанская на Всероссийском форуме «Финансовая культура будущего»
С 21 по 27 сентября в Стамбуле проходило первенство Азии по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический».
Спортсменка из Новокуйбышевска Кира Ильина выиграла первенство Азии по пауэрлифтингу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.25
-0.31
EUR 94.53
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Комитет ЗАГС Самарской области: популярные и редкие имена сентября 2026 года и за сентябрь 1926 года

255
Самое популярное имя девочек сегодня — то же, что и сто лет назад, в 1926 году. Спустя век сентябрь по-прежнему начинается с Анны.

Комитет ЗАГС Самарской области: популярные и редкие имена сентября 2026 года и за сентябрь 1926 года!

Топ имен сентября 2026 года
Мальчики: Михаил, Александр, Матвей, Артём, Кирилл.
Девочки: Анна, София, Василиса, Ева, Полина.

Топ имен сентября 1926 года
Мальчики: Иван, Александр, Николай, Михаил, Виктор.
Девочки: Анна, Мария, Вера, Надежда, Нина.

 Редкие имена сентября 2026 года
Мальчики: Леонард, Ерофей, Лучезар, Кристиан, Светлодар.
Девочки: Арсения, Ассоль, Мери, Эльза, Леонелия.

 Редкие имена сентября 1926 года
Мальчики: Лев, Захар, Отто, Нил, Рэм.
Девочки: Ева, Муза, Ириада, Вероника, Лида.

Самое популярное имя девочек сегодня — то же, что и сто лет назад, в 1926 году. Спустя век сентябрь по-прежнему начинается с Анны, сообщает пресс-служба Комитет ЗАГС Самарской области.

 

Фото:   magnific.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией писатели-ветераны СВО, иллюстраторы и главный редактор книги в рамках проекта «Сила в правде» встретились с читателями, чтобы рассказать о создании книги и своём творческом пути.
01 октября 2026, 21:41
В  областной научной библиотеке состоялась презентация сборника «У каждого война СВОя»
В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией писатели-ветераны СВО, иллюстраторы и главный редактор книги в рамках проекта «Сила... Общество
280
В рамках празднования Дня компании «РЖД» на Куйбышевской железной дороге дали старт ежедневному рейсу нового электропоезда «Финист» по маршруту Самара — Пенза.
01 октября 2026, 21:21
КбшЖД запустила новый ежедневный состав в честь Дня компании
В рамках празднования Дня компании «РЖД» на Куйбышевской железной дороге дали старт ежедневному рейсу нового электропоезда «Финист» по маршруту... Новости компаний
329
«Киокушин на Волге»: за два дня на татами вышли 806 участников из 24 субъектов Российской Федерации
01 октября 2026, 21:17
806 спортсменов стали участниками соревнований «Киокушин на Волге»
«Киокушин на Волге»: за два дня на татами вышли 806 участников из 24 субъектов Российской Федерации Спорт
294
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
428
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
810
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
732
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
653
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
621
Весь список