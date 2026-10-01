Комитет ЗАГС Самарской области: популярные и редкие имена сентября 2026 года и за сентябрь 1926 года!
Топ имен сентября 2026 года
Мальчики: Михаил, Александр, Матвей, Артём, Кирилл.
Девочки: Анна, София, Василиса, Ева, Полина.
Топ имен сентября 1926 года
Мальчики: Иван, Александр, Николай, Михаил, Виктор.
Девочки: Анна, Мария, Вера, Надежда, Нина.
Редкие имена сентября 2026 года
Мальчики: Леонард, Ерофей, Лучезар, Кристиан, Светлодар.
Девочки: Арсения, Ассоль, Мери, Эльза, Леонелия.
Редкие имена сентября 1926 года
Мальчики: Лев, Захар, Отто, Нил, Рэм.
Девочки: Ева, Муза, Ириада, Вероника, Лида.
Самое популярное имя девочек сегодня — то же, что и сто лет назад, в 1926 году. Спустя век сентябрь по-прежнему начинается с Анны, сообщает пресс-служба Комитет ЗАГС Самарской области.
Фото: magnific.com