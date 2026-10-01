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Полицейские региона провели профилактическую встречу с пожилыми людьми

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В рамках Международного дня пожилого человека сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на защиту граждан старшего поколения от мошеннических действий и обеспечение их безопасности на дорогах

В рамках Международного дня пожилого человека сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на защиту граждан старшего поколения от мошеннических действий и обеспечение их безопасности на дорогах.
В ходе встреч инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции подробно рассказала пожилым людям о наиболее распространенных схемах дистанционного мошенничества.
Сотрудник полиции призвала участников встречи проявлять максимальную бдительность, не доверять незнакомцам, не передавать свои личные данные и критически относиться к любым финансовым предложениям по телефону.
Кроме того, госавтоинспектор, учитывая сокращение светового дня, напомнила гражданам правила безопасного перехода проезжей части. Сотрудник полиции наглядно продемонстрировала пользу световозвращающих элементов и объяснила, как именно эти детали на верхней одежде или сумках помогают водителю вовремя заметить пешехода на дороге в темное время суток или в условиях плохой видимости.
В завершение бесед организаторы акции вручили участникам тематические памятки и световозвращающие элементы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция Самара

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