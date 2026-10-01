Полицейские региона провели профилактическую встречу с пожилыми людьми

В рамках Международного дня пожилого человека сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на защиту граждан старшего поколения от мошеннических действий и обеспечение их безопасности на дорогах.

В ходе встреч инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции подробно рассказала пожилым людям о наиболее распространенных схемах дистанционного мошенничества.

Сотрудник полиции призвала участников встречи проявлять максимальную бдительность, не доверять незнакомцам, не передавать свои личные данные и критически относиться к любым финансовым предложениям по телефону.

Кроме того, госавтоинспектор, учитывая сокращение светового дня, напомнила гражданам правила безопасного перехода проезжей части. Сотрудник полиции наглядно продемонстрировала пользу световозвращающих элементов и объяснила, как именно эти детали на верхней одежде или сумках помогают водителю вовремя заметить пешехода на дороге в темное время суток или в условиях плохой видимости.

В завершение бесед организаторы акции вручили участникам тематические памятки и световозвращающие элементы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области