В самарском Росреестре представили руководителя ведомства

Сегодня приступил к службе руководитель Управления Росреестра по Самарской области - Александр Владимирович Передерий. Представил нового руководителя ведомства Олег Александрович Скуфинский, посредством видео-конференц связи.

На встрече были обозначены ключевые задачи, стоящие перед руководителем и коллективом самарского Росреестра: исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; содействие капитализации 63-го региона и всей страны; укрепление взаимодействия с Правительством Самарской области; повышение эффективности и результативности работы ведомства.

«Мы уверены, что под руководством Александра Владимировича самарское управление Росреестра добьется новых успехов и высокого уровня в своей деятельности, — отметил Олег Скуфинский. — Важно продолжать работу по повышению качества предоставляемых услуг и укреплению взаимодействия с региональными властями».

Александр Передерий выразил искреннюю благодарность руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии за оказанное доверие и подтвердил, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач.

На встрече присутствовали заместители руководителя Росреестра, а также руководитель Роскадастра. Участники выразили поддержку главе самарского Росреестра и готовность к совместной работе на благо развития региона и страны.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области