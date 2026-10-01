КбшЖД запустила новый ежедневный состав в честь Дня компании

В рамках празднования Дня компании «РЖД» на Куйбышевской железной дороге дали старт ежедневному рейсу нового электропоезда «Финист» по маршруту Самара — Пенза.

Отметим, что состав будет обслуживаться Куйбышевским филиалом АО «ФПК».

В торжественном отправлении приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Алексей Тихомиров, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов.

️ Для первых пассажиров и гостей был организован праздничный концерт, множество интерактивных зон, церемония награждения поездной бригады и вручение памятных подарков.

Поезд «Финист» будет курсировать ежедневно, соединяя два города:

из Самары поезд будет отправляться в 18:53, прибытие в Пензу в 22:32

из Пензы предусмотрено отправление в 06:54, прибытие в Самару в 12:27

В пути предусмотрены остановки на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Новоспасское, Канадей, Ключики, Кузнецк, Чаадаевка.

Состав рассчитан на перевозку около 400 пассажиров и оснащён всем необходимым для комфортной поездки:

технологии: USB-порты для зарядки устройств и система климат-контроля.

удобство: вместительные багажные стеллажи и три санитарные комнаты.

доступность: созданы все условия для маломобильных граждан и провоза спортивного инвентаря.

сервис: в пути можно заказать горячие напитки, приобрести перекус или взять плед напрокат.

В честь запуска также открыли продажу билетов по сниженным тарифам в вагонах с местами для сидения на поездки с 1 октября в классах 2С и 2Ж в рамках акции «Новый Финист. Самара — Пенза» (по определенным датам).

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» www.rzd.ru/?ysclid=mu... и в железнодорожных кассах, соообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: КбшЖД