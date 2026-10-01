Министр финансов региона Ольга Собещанская на Всероссийском форуме «Финансовая культура будущего»

Сегодня в Красноярске стартовала двухдневная деловая программа форума, её открыло пленарное заседание «Финансовая культура и финансовая безопасность как элементы экономической и социальной стабильности регионов». В дискуссии приняли участие представители Совета Федерации, полномочного представительства Президента РФ в Сибирском федеральном округе, Росфинмониторинга, Минфина России, Банка России и главы региона.

Участники обсудили, как финансовая культура влияет на качество жизни людей и развитие регионов, какие навыки необходимы человеку в цифровой среде и как противостоять современным мошенническим схемам, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Особое признание — Самарской области

Минфин России отметил наш регион за вклад в развитие финансового просвещения взрослого экономически активного населения и распространение курса «Мои финансы на рабочем месте». Заместитель Министра финансов РФ Павел Кадочников вручил благодарность региону. Награду получила заместитель председателя Правительства Самарской области — министр финансов Ольга Собещанская:

«Это общая победа всех, кто активно включается в финансовое просвещение: жителей региона, волонтёров, педагогов, специалистов финансовых органов, муниципалитетов и партнёров. Спасибо каждому, кто делает финансовую грамотность ближе и понятнее».

Это высокая оценка системной работы, которая ведётся в регионе: финансовое просвещение охватывает все категории населения, а практики Самарской области регулярно получают признание на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба минфина СО