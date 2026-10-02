Новый городской арт-объект появился в Самаре при поддержке «Логики молока»

Новое мозаичное панно открылось в историческом центре Самары в рамках проекта «Фрески старого города», автором которого стала команда-победитель грантового конкурса «Логики молока» «Том Сойер Фест – Самара».

Проект «Фрески старого города» объединил профессиональных художников, волонтеров и жителей Самары. Перед началом работ горожане собирали и передавали команде керамику, плитку и посуду, затем участники проекта осваивали технику мозаики на специальных мастер-классах. Само панно создавалось в течение лета под руководством художницы Ольги Введенской и стало одним из первых проектов, реализованных при поддержке «Логики молока».

Новый арт-объект появился на стене дома № 170 по улице Чапаевской рядом с «Садом наличников» – общественным пространством, созданным командой «Том Сойер Феста» для сохранения элементов деревянной архитектуры Самары. Мозаика продолжает работу команды с исторической городской средой, но одновременно добавляет в нее новый, современный слой.

«Когда мы запускали «Дом культуры», мы хотели, чтобы к нам приходили небезразличные люди, которые «на кончиках пальцах» чувствуют свой город, понимают, чего ему не хватает и знают, как сделать его лучше и приятнее для жизни. Мозаика стала как раз таким проектом – его инициировали и сделали сами жители города, и для нас это очень ценно», – отметила руководитель социальных проектов «Логики молока» Юлия Майорова.

«Логика молока» провела первый грантовый конкурс «Дом культуры» в 2026 году в трех городах присутствия – Самаре, Казани и Кемерово. Отбор вызвал широкий интерес социально активных граждан, желающих внести свой вклад в улучшение городской среды – в общей сложности было подано свыше 130 заявок, 45 которых из Самары. В итоге грантовую поддержку «Логики молока» получили четыре самарских проекта — «Фрески старого города», «Сквер читателей», «Мобильная библиотека: чтение без границ» и «Мы похожи».

Грантовый конкурс «Дом культуры» стал частью программы социальных инвестиций «Логики молока». Его задача — дать местным сообществам ресурсы для реализации собственных идей, которые помогают развивать городскую среду, сохранять культурное наследие и создавать новые точки притяжения для жителей.