В Самаре суд обязал городские власти предоставить многодетной семье благоустроенное жилье взамен аварийного

Прокуратура Куйбышевского района г. Самары провела проверку по обращению местной жительницы, семья которой признана малоимущей, по вопросу предоставления жилого помещения по договору социального найма вне очереди.

В ходе проверки установлено, что дом, в котором заявительница проживает с тремя детьми, двое из которых несовершеннолетние, признан непригодным для проживания в 2023 году.

Кроме того, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности установлены искривление горизонтальных линий фасада и разрушение участков кровли. Указанные повреждения несут угрозу обрушения строительных конструкций, что представляет опасность для жизни и здоровья жителей.

В нарушение требований закона благоустроенное жилое помещение до сих пор не предоставлено, семья вынуждена снимать жилье.

В связи с этим прокурор района обратился в Ленинский районный суд г. Самары с исковым требованием обязать городской департамент управления имуществом предоставить заявительнице и членам ее семьи благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, общей площадью не менее ранее предоставленной по договору социального найма, во внеочередном порядке.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда будет взято на контроль после его вступления в законную силу.