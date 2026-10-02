Житель Безенчукского района предстанет перед судом за передачу подростку мотоцикла

Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий).

Государственное обвинение представит суду доказательства того, что обвиняемый, находясь в дружеских отношениях с 17-летним соседом, заведомо зная об отсутствии у него специального права на управление мотоциклом, неоднократно давал ему самостоятельно покататься на эндуро-мотоцикле.

В мае 2026 года несовершеннолетний, в очередной раз управляя мотоциклом, совершил ДТП, в результате которого получил телесные повреждения, являющиеся опасными для жизни и повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения по существу.