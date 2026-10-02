В Красноглинском районе Самары водитель врезался в дерево

1 октября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека и 7 пострадали.

В Красноглинском районе Самары в 20:41 водитель автомобиля ВАЗ-2112 (на регистрационном учете в Госавтоинспекции не состоит) – мужчина 2000 г.р. (без права управления транспортным средством), осуществляя движение по ул. Сергея Лазо, в направлении Красноглинского шоссе, напротив дома №62, осуществил проезд через перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем Mercedes-Benz S400, под управлением водителя мужчины 1996 г.р. (без права управления транспортным средством), который двигался по Волжскому шоссе в направлении Красноглинского шоссе. После столкновения ВАЗ-2112 отбросило на дерево. Пострадавший водитель автомобиля ВАЗ-2112 доставлен в медицинское учреждение.