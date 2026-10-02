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В Самарской области отметили Международный день пожилых людей

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В Самарской области отметили Международный день пожилых людей

1 октября традиционно отмечают Международный день пожилых людей – дань уважения и признательности людям старшего поколения. В этот день в Самарской государственной филармонии состоялся праздничный концерт и награждение почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области активных представителей серебряного возраста.
От имени Главы региона Вячеслава Федорищева и Правительства Самарской области участников торжественного собрания поздравил первый заместитель Губернатора Самарской области - председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов: «Сегодня – Международный день пожилых людей, который мы чаще называем Днем добра и уважения. Потому что эта дата напоминает нам о вас – людях, которые своим трудом и упорством, мудростью и опытом, заботой и теплом заложили прочный фундамент для настоящего нашей Родины. Каждый из вас прошел большой путь, преодолел многие испытания и трудности, чтобы вырастить и воспитать достойное поколение, подарить ему мир, свободу и благополучие. Сделал ценный вклад в укрепление и развитие Самарской области и всей России. Нет слов, чтобы выразить благодарность, которую мы перед вами испытываем. И наш безусловный долг – ответить теплом на ваше тепло».
В Самарской области забота о пожилых людях находится в центре внимания Губернатора и Правительства региона. Осуществляется 40 мер финансовой поддержки, которыми в общей сложности охвачено более 800 тысяч человек. Реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья», направленный на развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Действует региональная программа «Самарское долголетие», направленная на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения.
В нашем регионе есть долгожители, в числе которых более двухсот граждан, достигших 100-летнего возраста. Самой старшей жительнице из Челно-Вершинского района в этом году исполнилось 108 лет.
Председатель областного правительства вручил региональные награды представителям старшего поколения, которые заслужили их за многолетний труд, активную общественную позицию, волонтёрство, развитие ветеранского движения.
Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждена Надежда Петровна Бердникова - заместитель председателя, член Президиума Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г.о. Самара. В свои 95 лет Надежда Петровна активно занимается общественной работой -ведет учет участников Великой Отечественной войны, организует участие ветеранов в социально значимых мероприятиях, поздравляет ветеранов - юбиляров с праздниками, проводит встречи однополчан, посещает больных участников войны на дому и проводит уроки мужества с молодежью.
Пример Надежды Петровны и других награжденных подчеркивает важность преемственности поколений, взаимной поддержки и искреннего служения обществу. Завершившийся праздничным концертом день стал не только поводом для поздравлений, но и возможностью ещё раз вспомнить о ценности неравнодушия и помощи людям.

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