Мошенники выманили у молодой жительницы Самарского региона 270 000 тысяч рублей

В полицию обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником налоговой службы и убедил женщину, что ее счета под угрозой. Под предлогом «сохранения денег», он убедил местную жительницу перевести крупную сумму денег, на так называемый безопасный счет.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Не сообщайте коды из СМС, никогда не переводите деньги «для сохранности» Будьте более внимательны к своим сбережениям.