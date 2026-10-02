В Шигонском районе вступил в силу обвинительный приговор за ложный донос

В мае текущего года к участковому уполномоченному отдела полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» обратилась 29-летняя местная жительница с письменным заявлением о том, что неизвестное лицо якобы использовало ее персональные данные для оформления займа в микрофинансовой организации на сумму более 12 тысяч рублей.

Полицейский в установленном законом порядке предупредил заявительницу об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления. Несмотря на это, женщина настояла на своих пояснениях. Заявление было зарегистрировано в книге учета сообщений о происшествиях и передано в орган дознания для проведения проверки.

В ходе проверки сотрудники полиции изучили выписку по банковскому счету заявительницы, другие финансовые документы, а также сведения, полученные из микрофинансовой организации. В представленных документах полицейские обнаружили несоответствия с пояснениями женщины. При дополнительном опросе она призналась, что самостоятельно оформила микрозайм дистанционно через Интернет, а полученные на банковскую карту деньги потратила на личные нужды.

После получения требования о погашении задолженности женщина решила скрыть от родственников факт оформления займа и сообщила в полицию о вымышленном преступлении.

Шигонский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 2 месяца с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.