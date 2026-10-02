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41% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе

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41% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из города.


О практике производственной гимнастики рассказали 5% работающих самарцев: в компаниях 2% горожан подобные активности обязательны для всех сотрудников, у 3% — для желающих. Еще 41% хотели бы, чтобы в их организациях проводились физкультминутки.

Горожане практикуют и самостоятельные разминки в течение рабочего дня. По словам 21% опрошенных, они ежедневно устраивают перерывы на физические упражнения. Еще 34% делают это время от времени. Никогда не отвлекаются на спорт 45% респондентов.

Женщины чаще поддерживают идею производственной гимнастики: 51% хотели бы ее появления против 32% среди мужчин. Представители сильного пола чаще организуют нагрузку сами: 24% утверждают, что делают разминку ежедневно, среди горожанок — лишь 17%.

Молодежь до 35 лет меньше заинтересована в гимнастике, чем те, кто старше. 22% респондентов от 35 до 45 лет ежедневно делают спортивные упражнения во время рабочего дня (среди работников до 35 лет таких лишь 16%, среди граждан старше 45 лет — 18%).

Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в производственной гимнастике заинтересованы 39%, среди получающих от 150 тысяч — уже 51%. Граждане с доходом от 150 тысяч ежедневно разминаются чаще (23%), чем те, чья зарплата меньше (19%).
 

Время проведения: 14—28 сентября 2026 года

Теги: Опрос

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