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78% самарцев доверяют своим коллегам

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78% самарцев доверяют своим коллегам

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.


Команда — главная опора самарцев на работе. Коллегам доверяют 78% трудоустроенных граждан, компании-работодателю — 70%, непосредственному руководителю — 64%.


Среди управленцев уровень доверия к подчиненным достаточно высок: 83% директоров и руководителей в той или иной степени доверяют своей команде.

Женщины доверяют работодателю больше мужчин — 73% против 67% соответственно. На руководство горожанки также полагаются чаще — 67% против 62% среди представителей сильного пола. При этом женщины чаще демонстрируют безоговорочное доверие: каждая третья абсолютно уверена в сослуживцах и начальнике, среди мужчин таких только 24 и 22% соответственно.
 

Время проведения: 10—23 сентября 2026 года

Теги: Опрос

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