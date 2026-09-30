В Волгоградской области завершился финал второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» с участием семьи из Самарской области

В Волгоградской области завершились финальные состязания второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница», которая объединила более 400 участников вместе с наставниками – ветеранами специальной военной операции со всей России.

Организаторами Всероссийской игры «Семейная зарница» выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи и в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Торжественная церемония закрытия финала Всероссийской игры «Семейная зарница» состоялась в оборонно-спортивном лагере «Авангард».

«Участники Всероссийской игры «Семейная зарница» продемонстрировали сплоченность, взаимовыручку и умение работать в команде. Эта игра стала для семей возможностью провести время вместе и еще раз обратиться к истории и традициям нашей страны. Положительные отзывы участников и гостей, те эмоции, которые семьи получают во время совместной игры, – главный показатель того, что проект востребован. Уверена, что в следующем году к игре присоединится еще больше семей из разных регионов России. Поздравляю всех участников и победителей с достойными результатами. Отдельно хочу поблагодарить наставников команд – ветеранов специальной военной операции – за вовлеченность, опыт и личный пример», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Программа финала была насыщенной: команды преодолели веревочный городок, занимались туризмом, плели маскировочные сети и записывали послание в будущее. Каждая семья обратилась к истории своего рода, создав «Семейное древо», и показала свои кулинарные навыки в рамках активности «Семейное блюдо». На творческом конкурсе участники своими руками собирали и оформляли макеты военной или гражданской техники, а затем представляли готовые модели на параде.

«Всероссийская игра «Семейная зарница» с момента старта объединила уже тысячи соотечественников, став уникальным форматом патриотического воспитания. Особо значимо, что наставниками проекта выступают участники СВО и ветераны боевых действий, которые делятся своим опытом с подрастающим поколением, рассказывая о том, почему важно защищать близких людей и свою страну. За время финальных мероприятий семьям удалось по-настоящему сплотиться, открыть новые грани взаимодействия друг с другом, раскрыть творческий потенциал и выступить примером для других. От всей души поздравляю победителей и призеров, показавших достойные результаты на легендарной сталинградской земле», – отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Главным состязанием стала военно-тактическая игра на местности. Семьи выполняли задания на разных локациях: оказывали первую помощь, искали условные мины, ориентировались и решали тактические задачи. За успехи команды получали жетоны, которые обменивали на дроны для дальнейшего прохождения игры. Наставники координировали их действия по радиосвязи.

«Уже второй год подряд участники «Семейной зарницы» демонстрируют сплоченность, выдержку и поддержку. Через совместные испытания передаются не просто навыки, а настоящие, вечные ценности: уважение к истории, готовность прийти на помощь, умение держаться вместе. Искренне поздравляю все семьи с преодолением большого пути, желаю не останавливаться на достигнутом и добиваться новых высот. Отдельно хочу поздравить победителей. Пусть эти заслуженные награды станут вашими семейными ценностями, которые будут напоминать о том, как важно вместе добиваться поставленных целей и что настоящая сила – во взаимной поддержке», – отметил Герой России, начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

Семья Шваловых-Мусиных, представляющая Самарскую область, приняла участие в ряде номинаций, в том числе в активности «Семейное древо», в рамках которой представила историю своего рода, рассказала о создании макета и подчеркнула важность сохранения памяти о корнях. Кроме того, в финале игры семья продемонстрировала свои компетенции в военно-тактической игре на местности.

«Вся наша семья прошла подготовку к „Семейной зарнице“ шаг за шагом: тренировки, решение задач, умение слушать друг друга. Победа в общем зачете – это здорово. Но гораздо важнее то, что в самые сложные моменты мы были одной командой и поддерживали друг друга. Это чувство дороже любых медалей», — отметила Ольга Швалова-Мусина.

«Всероссийская игра «Семейная зарница» объединяет поколения вокруг главных ценностей: семьи, взаимовыручки и любви к Родине. В испытаниях закаляется характер, а семья становится главной опорой человека. Особенно ценно, что на пути к финалу участников сопровождали наставники Центра «ВОИН» – они передавали семьям живой опыт и боевой дух. Когда семья проходит испытания вместе, ребенок учится ответственности, дисциплине и командной работе не на словах, а на примере самых близких. Именно так формируется поколение патриотов – будущая опора страны», – сказал директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

Командующий игрой «Семейная зарница», начальник Центра военно-патриотической работы Вооруженных сил, член Главного штаба «ЮНАРМИИ», Герой Российский Федерации, капитан Денис Скакуновский уверен, что опыт участия в игре и совместное преодоление трудностей укрепит семьи и подарит приятные воспоминания.

«Семейная зарница» проверила не только навыки и знания участников. Перед каждой семьей стояла задача пройти этот путь до конца, не опустить руки и поддержать друг друга в непростые моменты. И никто не дрогнул. Под руководством наставников – ветеранов специальной военной операции – взрослые и дети справились с состязаниями, а главное, прошли их вместе. Надеюсь, что дни финала станут для каждой семьи дорогим и важным воспоминанием. Мы сознательно сделали акцент не на соперничестве, а на укреплении семейных ценностей и традиций. Нам было важно создать условия, в которых родители и дети смогут лучше узнать друг друга, почувствовать поддержку близких и убедиться, насколько многое им по силам, когда они вместе. Как командующий игрой могу сказать: моя задача выполнена. На финале я увидел не десятки соперничающих команд, а одну большую семейную команду. Главное, что останется со всеми участниками, – вера в свою семью, которой все по плечу», – сказал Денис Скакуновский.

Участников финала Всероссийской игры «Семейная зарница» наградили в нескольких номинациях. Семье Шваловых-Мусиных вручили дипломы за участие в соревнованиях, а наставник удостоен благодарственного письма за подготовку участников к состязаниям на Всероссийском уровне.