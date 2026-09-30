В самарском Росреестре прошли спортивные соревнования

В Управлении Росреестра по Самарской области состоялись традиционные спортивные соревнования для сотрудников ведомства. Борьба за победу развернулась в мини‑футболе, пляжном волейболе и настольном теннисе. Мероприятие объединило работников разных подразделений и стало площадкой для демонстрации силы, ловкости и командного духа.

В каждом из спортивных направлений развернулась напряженная борьба — участники стремились показать лучшие результаты и принести очки своим командам. Соревнования прошли в атмосфере здоровой конкуренции и взаимной поддержки, а зрители активно болели за спортсменов на протяжении всех этапов состязаний. По итогам были определены победители в каждом виде спорта, а также выявлены команды‑лидеры общекомандного зачета - «Регистроник» и «На троих». Лучшие спортсмены получили грамоты и памятные призы.

Главный судья соревнований, заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве самарского Росреестра Максим Сергеевич Колесников отметил значимость подобных мероприятий: «Спортивные соревнования для наших сотрудников — это возможность проявить себя вне привычной работы, укрепить командный дух и зарядиться позитивной энергией. Очень радует, что коллеги с энтузиазмом включились в процесс, показали достойную спортивную подготовку и умение действовать сообща. Такие события сплачивают коллектив и помогают выстраивать дружеские отношения между подразделениями. От всей души поздравляю победителей, благодарю всех участников за яркие эмоции и честную борьбу!»

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области