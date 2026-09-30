Педагог из Самарской области стала призером Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям — 2026»

Четыре дня в Самаре были наполнены конкурсными испытаниями, профессиональными встречами и педагогическими открытиями. Федеральный финальный очный этап конкурса «Сердце отдаю детям — 2026» объединил педагогов дополнительного образования

из 43 регионов России. Каждый приехал со своим опытом, авторскими подходами

и практиками, но всех участников объединило главное — стремление создавать для детей пространство, в котором можно раскрывать способности, пробовать новое и находить свой путь.

Финал стал масштабной площадкой для профессионального диалога. Педагоги проводили открытые занятия и мастер-классы, работали в командах, решали педагогические задачи и представляли свои профессиональные практики. Одним из ключевых испытаний стало открытое занятие «Твой путь к самореализации и успеху», где участники демонстрировали мастерство непосредственно в работе с группой обучающихся.

Особое место в программе заняли командное испытание и «Педагогическое многоборье». По результатам группового этапа были определены десять победителей первого тура федерального финального (очного) этапа, которые продолжили борьбу во втором туре. Для них конкурс стал ещё одной возможностью показать не только профессиональные знания, но и способность быстро находить решения, работать в команде и применять педагогический опыт в новых условиях.

Завершилась конкурсная программа испытанием «Высшая Лига дополнительного образования детей», после которого участники встретились на торжественной церемонии закрытия в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Участие в торжественной церемонии приняла заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева. Обратившись к участникам, она зачитала приветственный адрес губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева: «Уверен: для каждого из вас пройденные испытания и общение с коллегами были интересными, и с собой, для реализации в своих регионах, вы заберете новые полезные идеи. Наша общая задача – повышение качества и доступности образования, социального статуса педагога. Именно вы, уважаемые наставники, обучаете и воспитываете детей, задаёте нравственные ориентиры, помогая им стать ответственными, целеустремлёнными гражданами нашей страны - великой России».

В этом году участники соревновались в десяти номинациях, охватывающих основные направления дополнительного образования. Отдельное внимание уделено работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, профессиональному дебюту, наставничеству и сохранению этнокультурного наследия региона.

По итогам состязаний в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности» 3-е место заняла Дарья Епифанова — педагог допобразования регионального Центра социализации молодежи.

Для Самарской области проведение финала стало возможностью показать коллегам

из разных регионов собственную систему дополнительного образования и лучшие практики педагогов. Регион принял конкурс после победы своей представительницы в предыдущем сезоне: абсолютным победителем «Сердца отдаю детям» в 2025 году стала педагог дополнительного образования из Самарской области Анастасия Нестерова.

Фото: Ярослав Толочный