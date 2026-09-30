Самарский областной суд конфисковал у браконьеров «Газель»

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, по представлению Куйбышевской транспортной прокуратуры суд конфисковал автомобиль, использованный при совершении преступления.

Летом 2026 года Волжский районный суд Самарской области огласил приговор в отношении трех местных жителей. Их признали виновными в покушении на перевозку в целях сбыта товаров без маркировки.

«Суд установил, что в апреле 2025 года местные жители организовали транспортировку на автомобиле «Газель Некст» более 1,2 тонны раков стоимостью свыше 1,9 млн рублей для их последующей продажи. При этом водные биоресурсы не имели необходимой маркировки», — сообщает надзорное ведомство.

Подсудимым были назначены наказания в виде штрафов в размере от 330 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. А вот автомобиль, использованный для совершения преступления, суд необоснованно (как считают прокуроры) вернул одному из осужденных. Сторона гособвинения обжаловала судебный акт в этой части в апелляционном порядке, и Самарский областной суд, согласившись с требованиями прокурора, конфисковал автомобиль в собственность государства, пишет Обоз-Инфо.