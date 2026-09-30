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Фотовыставка о специальной военной операции «Лица армии» пройдет в образовательных учреждениях Самары

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Фотовыставка о специальной военной операции «Лица армии» пройдет в образовательных учреждениях Самары

Автор фотографий - известный самарский краевед и документалист Олег Ракшин. В начале 2023 года Олег стал военнослужащим гвардейской Александрийской бригады. С тех пор солдаты и офицеры этого легендарного подразделения – главные герои фотопроекта «Лица армии».

Все портреты документальны и сделаны в боевых условиях. В концепцию проекта заложено сочетание классической студийной фотографии – жанра «парадный портрет» - с «полевыми» обстоятельствами съёмки. Герои на фотографиях запечатлены именно такими, какие они на фронте: в полной боевой выкладке, с оружием.

В фотопроекте   «Лица армии» не видно лиц полностью, но фотограф таким образом акцентирует внимание на глаза, на взгляд героя, который может рассказать о многом и заставляет зрителя подолгу рассматривать каждый портрет. Бойцы с закрытыми масками лицами стали визитной карточкой проекта.

«Я вижу свою миссию в том, чтобы сфотографировать людей, которые, защищая Отечество, творят историю. Чтобы наши потомки оценивали прошлое, в том числе, изучая эти фотографии. Фотографии, которые уже стали частью великой истории России», - говорил автор.

Олег Ракшин погиб в ходе специальной военной операции. «Невозможно рассказать обо всех. Нереально поговорить с каждым. Но всегда есть несколько секунд, чтобы нажать кнопку на фотоаппарате и сохранить для истории лица тех, кто нас защищает» — девиз фотопроекта «Лица армии».

Фотопроект стартует в самарской гимназии №3, которой планируется присвоить имя Олега Ракшина, и где будет открыта его мемориальная доска, далее выставка пройдет в 16 образовательных организациях Самары. Работа фотовыставок будет сопровождаться встречами с экспертами в области СВО. Совместный просмотр экспозиции, обсуждение, встречи с экспертами создают общие смыслы. Реализация проекта именно в период проведения СВО позволяет сформировать эффект современности героизма, он перестает быть атрибутом легенд и мифов.

Проект автономной некоммерческой организации «Фотовыставка о специальной военной операции «Лица армии» поддержан министерством культуры Самарской области. Руководитель проекта, директор АНО «Центр социальных проектов и программ» Алексей Сергеевич Люлин.

Открытие фотовыставки состоится 30 сентября в 10:30 в актовом зале гимназии № 3.

 

 

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