В Самарской области к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились еще две компании

Новыми участниками стали ООО «Флагман» из поселка Козелки и сеть пекарен «Бико» из Самары. Общее число предприятий в проекте достигло 237.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания «Флагман» специализируется на утилизации отсортированных материалов. Увеличение производительности на таком предприятии означает, что больше вторичного сырья будет возвращаться в оборот. Это снижает нагрузку на полигоны, сокращает потребность в первичных ресурсах и вносит вклад в экологическую устойчивость региона.

ООО «Пекарни Бико» — самарская сеть, которая объединяет собственное производство, пекарни-кулинарии и точки быстрого питания. Сегодня сеть насчитывает около 46 пекарен в разных районах Самары. Продукция — хлеб, выпечка, кулинария и готовая еда — изготавливается на собственном производстве.

Для экономики региона эффект от участия «Бико» в федпроекте «Производительность труда» — это, в первую очередь, доступность повседневных товаров. Хлеб и готовая еда — товары ежедневного спроса. Чем эффективнее работает производство и логистика сети, тем стабильнее на полках свежая продукция и тем сдержаннее цены.

Обе компании в ближайшее время приступят к обучению методикам бережливого производства. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области помогут провести диагностику процессов и найти резервы для роста.

В 2026 году ряд компаний завершили пилотные проекты и показали конкретные результаты.

«Завод КПД» из Тольятти — производитель железобетонных изделий. На пилотном потоке «Производство изделий из бетона» выработка выросла на 20%. Для этого заменили пенопластовые заглушки на резино-магнитные, модернизировали бетономешалку с увеличением объема замеса и синхронизировали цикл БСУ и формовки. Директор предприятия Роман Пожидаев отметил, что участие в проекте позволило увидеть резервы, которые в ежедневной работе не замечали.

«Самарское Объединение Керамики» (С.О.К.) — один из лидеров по производству керамогранита в России. На пилотном потоке «Производство крупноформатной плитки» выработка выросла на 24,6%. Время протекания процесса сократилось на 12,6%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 191 млн рублей дополнительной выручки. Генеральный директор Дмитрий Тулин подчеркнул, что предприятие будет тиражировать успешные практики на другие участки.

«Сегодня в проекте уже 237 предприятий. Совокупный экономический эффект превысил 4 млрд рублей. Присоединение новых компаний подтверждает, что бизнес видит реальную пользу от бережливых технологий. И мы видим конкретные результаты. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Это без покупки нового оборудования, только за счет организации работы. Мы продолжим вовлекать новые предприятия из разных отраслей,» - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото АНО"РЦК СО"