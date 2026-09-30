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Метеорные потоки в России можно будет увидеть дважды за месяц

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Метеорные потоки в России можно будет увидеть дважды за месяц

 

В ближайшие недели жители России смогут наблюдать сразу два ярких астрономических явления — пики активности метеорных потоков Дракониды и Ориониды. Первый звездопад достигнет максимальной мощности 8–9 октября, а второй проявит себя 20–21 октября.

«Бывают годы, когда потоки очень сильные. Земля влетает в более плотную часть пылевого облака, и число метеоров увеличивается. Но мы не понимаем, когда Земля куда влетит, поэтому в любой год может произойти очень яркое событие», — рассказал в беседе с 360.ru заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Ученый объяснил, что звездопады возникают при прохождении планеты через скопления космической пыли и мелких частиц, сгорающих в атмосфере. Наиболее благоприятным для наблюдений как раз и станет поток Дракониды из созвездия Дракона благодаря совпадению его пика с новолунием и отсутствию лунной засветки. Область Орионид во второй половине месяца можно отыскать в созвездии Ориона рядом со звездой Бетельгейзе.

Богачев призвал не переоценивать прогнозные цифры, поскольку в обычных условиях без идеального черного неба наблюдателю удастся увидеть в среднем одну падающую вспышку за 5–10 минут, пишет 63.ру.

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