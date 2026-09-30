Самарский зоопарк проведет конкурс костюмов

Вы любите сказки? Если да, то участвуйте в конкурсе костюмов и перевоплощайтесь в любимых сказочных персонажей!

Придумайте костюм любимого сказочного героя (Русалка, Финист-ясный сокол, Илья Муромец, Кощей Бессмертный, Соловей разбойник, Царевна лебедь и другие), сфотографируйтесь в нём и пришлите качественное фото в чат группы ВК до 25 октября 2026 года.

Условия конкурса:

Костюм должен быть создан вашими рукам! Вы можете использовать готовые декоративные элементы в костюме.

Фотография должна быть качественной (художественность фотографии повышает шанс на победу).

Обязательно укажите ФИО и возраст участника (возраст участников от 4 лет до 16 лет).

Укажите героя, которого вы изображаете.

Фотография должна быть сделана в 2026 году!

Готовый купленный в магазине костюм не принимается к участию в конкурсе!

Три победителя будут приглашены в зоопарк на праздник "Осенний бал-маскарад" 30 октября в 14-00 и награждены грамотами и подарками.

Остальные участники, пришедшие на мероприятие в костюмах сказочных героев, получат сувениры от зоопарка. Все ребята, приславшие фотографии на конкурс получат онлайн сертификаты за участие.

На мероприятии гостей ждут увлекательные конкурсы, викторины и общение с животными зоопарка!

Фото группа зоопарка ВК