С мая по сентябрь городские фонтаны проработали больше 180 дней

По словам первого заместителя главы Самары Михаила Малыхина, все объекты отработали исправно, без серьезных сбоев.

С 5 октября специалисты АО "Спецремстройзеленхоз" начнут поэтапную консервацию всех 48 фонтанов: сольют воду, очистят чаши, при необходимости отремонтируют оборудование, а форсунки и светильники снимут и увезут на склад. После этого МБУ "СамараГорсвет" установит сезонные конструкции и ограждения. Всего в работах задействованы более 50 специалистов.

Часть фонтанов зимой продолжит радовать самарцев световой иллюминацией. Их готовят в скверах Речников, "Шанхай", 30-летия Победы, Экономистов и Восточном, на пересечениях Авроры и Аэродромной, Чапаевской и Красноармейской, на бульваре по улице Стара-Загора и на набережной.

Фонтан "40 лет Победы" успешно отработал первый сезон после восстановления: потребовалось только частично обновить гидроизоляцию. Последним на зиму укроют новый "сухой" фонтан у входа в парк Щорса, его запустят уже в следующем году.

Готовить фонтаны к новому сезону начнут в апреле 2027 года.