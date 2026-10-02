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Курьеры могут потерять до 70% дохода с октября

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Курьеры могут потерять до 70% дохода с октября

С 1 октября 2026 года курьеры в доставке еды, работающие только на одного заказчика, могут потерять до 70% дохода. Причина — закон о платформенной экономике, который меняет правила работы цифровых сервисов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Инякин, основатель федеральной сети доставки пиццы и роллов «Неместные».

По словам эксперта, федеральный закон №289-ФЗ ограничивает работу самозанятого или ИП на одного заказчика 60 часами в месяц. Если лимит нарушался каждый месяц в течение полугода, оператор платформы обязан автоматически заблокировать выдачу новых заказов этой связке «исполнитель — заказчик» на два месяца.

Для тех, кто привык брать заказы только у одного заказчика, это означает сокращение дохода в 3–4 раза. Главная ошибка — пытаться удержать прежний доход, не меняя подход.

«Формально курьер может распределять часы, сотрудничая с разными заказчиками через одну или несколько платформ. Однако на практике совмещать два-три сервиса сложно: разные приложения, нестыковка логистики, потери времени на переключение. В малых городах такой возможности может не быть совсем», — отмечает Инякин.

Эксперт подчеркнул, что дефицит часов подтолкнет агрегаторов к борьбе за исполнителей.

«Крупные сервисы могут начать хантить «легальные часы» курьеров: вводить бонусы и повышенные ставки, чтобы курьер отработал максимум именно у них. Те, кто предложит лучшие условия за 50–60 часов работы у одного заказчика, получат самых опытных курьеров», — говорит он. Альтернатива — трудовой договор: в штате нет лимита в 60 часов, есть больничные, отпуск и страховка.

Отдельный вопрос — возврат к схемам с подставными ИП.

«С 5 июля 2025 года за регистрацию физического лица в качестве ИП через подставных лиц введена уголовная ответственность. На рынке такси такие схемы были популярны, но сейчас риск вырос в разы. Массового возврата к серым схемам можно не ждать», — отмечает эксперт. Также, если курьер оформит ДМС или договор с НПФ, платформа обязана ежемесячно предоставлять преференции — не менее 2,9% от дохода. При заработке 50 тыс. рублей в месяц бонус составит около 1 450 рублей, за год — около 17 тыс.

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