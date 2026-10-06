ДТП с УАЗ, автобусом и легковушками произошло в Красноглинском районе Самары

5 октября в Красноглинском районе Самары в 14:59 водитель автомобиля УАЗ Patriot (в составе легкового прицепа) - мужчина 1959 г.р., осуществляя движение по дороге, ведущей со стороны ул. Гаражной, п. Винтай в направлении п. Прибрежный, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, напротив д. 1 «А» ул. Лесная, при выполнении поворота на дорогу, ведущую к трассе М-5 «Урал», создал помеху для движения автобусу Нефаз-5299, под управлением мужчины 1966 г.р., который двигался во встречном направлении.

Далее автобус выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Sportage, под управлением водителя 1964 г.р., который двигался во встречном направлении. После удара автомобиль Kia Sportage отбросило вправо, где произошел наезд на автомобиль Lada Vesta (водитель отсутствовал), припаркованный на обочине. Пострадавшие водитель и пассажир автомобиля Kia Sportage – мужчины 2006 г.р. и 1964 г.р., доставлены в медицинское учреждение.