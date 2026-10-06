Специалисты самарского Роскадастра вошли в состав экспертной комиссии Международного фестиваля «Хайтек. Юниоры»

Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области укрепил сотрудничество с молодёжным инженерным сообществом. Помощник директора филиала Дмитрий Игнатов принял участие в Международном фестивале научно-технического творчества «Хайтек. Юниоры» в качестве члена экспертной комиссии.

В этом году одним из индустриальных партнёров фестиваля выступил Союз Энергетиков Поволжья. Организация представила свой стратегический проект, направленный на разработку системы автоматизации анализа материалов аэрофотосъёмки земельных участков и их сопоставления с данными Единого государственного реестра недвижимости.

В центре внимания соревнований оказалась одна из ключевых задач отрасли. 10 команд, сформированных из студентов колледжей, представили свои разработки – программы для обработки космических снимков с целью осуществления земельного контроля.

Участие экспертов самарского Роскадастра обеспечило профессиональную оценку проектов. Члены комиссии анализировали предложенные решения на предмет их практической применимости, технологической реализуемости и соответствия реальным задачам, стоящим перед ведомством.

«Поддержка таких инициатив, как «Хайтек. Юниоры», – это прямая инвестиция в будущее отрасли. Мы увидели множество перспективных идей. Привлечение молодых талантов к решению прикладных задач, таких как автоматизация анализа пространственных данных, позволяет нам формировать кадровый резерв и находить свежие подходы к цифровизации кадастровых и регистрационных процедур», – отметил помощник директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Дмитрий Игнатов.

По итогам работы экспертной комиссии были отмечены команды, чьи проекты продемонстрировали наибольший потенциал для интеграции в производственные процессы.