В Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины

В конце сентября текущего года в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили информацию, что в одном из помещений, расположенных в ГСК на ул. Комсомольской города Тольятти произошло преступление.

При проверке сведений сотрудники полиции осмотрели гараж и обнаружили фрагменты тела человека. Эксперты установили их идентичность с биологическим материалом местной жительницы 1971 года рождения. Полицейские задержали собственника бокса – 54-летнего ранее не судимого местного жителя, который пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоций, задушил знакомую женщину и принял меры к сокрытию ее трупа.

Оперуполномоченные доставили задержанного в районный следственный отдел. В настоящее время сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти продолжаются оперативно‑разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.