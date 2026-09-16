"Крылья Советов" сыграли вничью с "Локомотивом" в Москве - 1:1

В девятом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Локомотивом.

Счет в матче окрыли хозяева поля на 53 минуте встречи, отличился Николай Комличенко – 1:0.

Самарцы сравняли счет на 67 минуте встречи. Гол организовали два игрока вышедших на замену после перерыва: с передачи Никиты Салтыкова мяч в ворота железнодорожников отправил Амар Рахманович – 1:1.

Амар Рахманович сыграл за нашу команду свой сотый матч (83 в РПЛ и 17 в КР).

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Спартак". Игра десятого тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 10 октября, в 18:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".