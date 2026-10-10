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В России запретили воду «Набеглави» и ряд марок грузинского вина

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В России запретили воду «Набеглави» и ряд марок грузинского вина

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и реализацию продукции ряда грузинских производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков. Об этом 10 октября сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.

Временная санитарная мера принята в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии. Основанием для приостановки импорта и оборота товаров на территории страны стало их несоответствие установленным требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также нормам безопасности.

Под ограничения попали вина компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен». Также запрещен ввоз коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания».

Кроме того, в список запрещенной продукции включена минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola грузинского производства.

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