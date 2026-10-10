"Крылья Советов" - "Спартак" - 1:1

В 10 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский "Спартак".

На 24 минуте встречи Никита Кокарев длинной передачей вывел один на один Амара Рахмановича, которого сбил голкипер гостей Александр Максименко.

За фол последней надежды вратарь был удален и "Спартак" остался в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество забить удалось гостям. На 79 минуте с передачи Игоря Дмитриева отличился Угальде – 0:1.

Самарцы сравняли счет на 86 минуте встречи. Никита Кокарев подобрал мяч в центре поля, отправил его в штрафную на Казбека Мукаилова, который скинул мяч на Мартина Крамарича, а полузащитник отправил мяч в ворота – 1:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику". Игра 4 тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 14 октября, в 17:15, сообщает пресс-служба ПФК "КС".