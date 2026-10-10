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СамГТУ стал абсолютным победителем конкурса Минобрнауки России

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СамГТУ получит 250 млн рублей из федерального бюджета в 2027 и 2028 годах на создание инжинирингового центра «Высокоэффективные энергоёмкие технологии, материалы и изделия».

Самарский государственный технический университет стал абсолютным победителем конкурса Минобрнауки России, сообщил Вячеслав Федорищев.

"СамГТУ получит 250 млн рублей из федерального бюджета в 2027 и 2028 годах на создание инжинирингового центра «Высокоэффективные энергоёмкие технологии, материалы и изделия».

Эта победа – результат реализации четкой региональной программы научно-технологического развития, в том числе прямой поддержки развития инженерного образования в Самарской области.

По моему поручению были созданы инженерные школы Самарской области и сформирован механизм конкурсного отбора, который позволяет вузам получать целевую поддержку под задачи реального сектора экономики.

В 2025 году в рамках первого конкурсного отбора СамГТУ одержал победу и получил 70 млн рублей из областного бюджета на закупку современного оборудования. Это стало стартовой площадкой, которая помогла университету усилить заявку и выиграть федеральный конкурс.

Особенность модели инженерной школы Политеха — тесное партнёрство с индустрией. Крупнейшие предприятия ОПК участвуют в формировании задач, а значит, разработки будут востребованы на производствах, а студенты с первых курсов учатся решать реальные задачи.

Поздравляю ректора Дмитрия Быкова, преподавателей, ученых и студентов СамГТУ", - написалгубернатор в своем канале в МАКС

 

 

Теги: Самара Университет

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