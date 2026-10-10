Самарская область предлагает жителям и гостям региона для осеннего отдыха множество интересных локаций

Самарская область предлагает жителями гостям региона для осеннего отдыха множество интересных локаций. Одно из таких мест – круглогодичная база «Дом четырёх стихий» на острове Серный в Красноглинском районе, это настоящее убежищем от суеты в сезон золотой осени.

Локация, расположенная между волжской протокой и основным руслом реки, преображается в октябре и ноябре. При этом объект находится всего в пятнадцати минутах езды от центра Самары и рядом с аэропортом Курумоч. Удобный мост гарантирует комфортный проезд в любую погоду.

Осенний отдых требует особого уюта. Гости могут остановиться в домах формата A-фрейм с панорамными окнами. Из них открываются живописные виды на желтеющие леса и водную гладь. Для отдыха вдвоем подойдет дом в стиле барнхаус с просторной верандой. Также доступны номера в главном корпусе и отдельный дом с аквазоной.

Также на территории расположена баня с большой террасой, которая, как никогда подходит для осеннего путешествия. Здесь есть все условия для активного досуга и спокойного времяпрепровождения. Гости могут наслаждаться неспешными прогулками по золотым аллеям, рыбалкой на реке или прокатом инвентаря для водных прогулок в теплые дни.

В 2024 году проект получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: Министерство туризма Самарской области